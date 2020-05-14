В Донецке боевики арестовали ключевого фигуранта дела MH17, — СМИ

Сослуживцы Харченко считают, что бывшего разведчика хотят изолировать из-за возможного похищения украинскими спецслужбами

В Донецке боевики "ДНР" в марте арестовали Леонида Харченко – одного из четырех обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" MH17.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Харченко в 2014 году носил позывной "Крот" и был одним из полевых командиров боевиков.

Издание сообщает, что 11 марта он был задержан в Донецке и арестован, а 8 мая его арест продлили. Он содержится в СИЗО оккупированного Донецка.

Сослуживцы Харченко, говорившие с изданием, считают, что бывшего разведчика хотят изолировать.

"Обвинения смешные – якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму – этот пистолет ему в 2019 году выдали в "министерстве госбезопасности" для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", – сказал один из собеседников.

Сослуживец считает, что Харченко взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

Украина объявила Харченко в розыск в июле 2015 года.

Объединенная следственная группа, ведущая официальное международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении зенитно-ракетной установки "Бук", из которой был сбит самолет. По версии голландской прокуратуры, Харченко также мог координировать перемещение "Бука" к непосредственному месту пуска ракеты и последующую эвакуацию комплекса в Россию.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов официально предъявила Харченко обвинения.

Напомним, Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17 в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.

Как ранее сообщал Фокус:

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.