Епифаний написал письмо Шмыгалю: просит ослабить карантин для верующих

ПЦУ попросила Кабмин смягчить карантин

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно адаптивного применения карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

"Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающимися адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения от ВСЦиРО основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина некоторых европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения инфкции и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.

Ранее управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) сказал, что при составлении плана выхода из карантина Кабмин не учел религиозную сферу. Всеукраинский совет церквей уже направил правительству свои предложения по этому поводу.

Всего таких предложений – пять. Среди них – разрешить богослужения в храмах в присутствии верующих (один человек на 5 кв.м., за исключением семей). При этом, верующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию (не касается хористов, и священнослужителей).

Также церковники предалагают разрешить богослужения и требы (обряды частного характера в храмах и других помещениях) на улице при условии предотвращения массовых скоплений людей.

Кроме всего прочего, предлагается не распространять требование обязательной самоизоляции лиц, достигших 60 лет, на священнослужителей и на "других работающих лиц пенсионного возраста".

Напоследок церковники просят Кабмин разрешить священникам приходить к лицам, которые находятся на паллиативном лечении и в учреждениях социальной защиты.

Во ВСЦиРО входят 17 церквей и религиозных организаций. Среди них – ПЦУ, УПЦ МП, УГКЦ, Римско-Католическая Церковь и пр.

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