"Цирк учли, о церкви забыли". Совет церквей предлагает Кабмину доработать план выхода из карантина

Всеукраинский совет церквей направил Кабмину пять предложений по выходу из карантина. Среди них – отмена возрастного ценза в 60 лет для самоизоляции священнослужителей

При составлении плана выхода из карантина Кабмин не учел религиозную сферу. Всеукраинский совет церквей уже направил правительству свои предложения по этому поводу.

Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич). Его цитирует центр информации УПЦ МП.

По словам митрополита Антония, ни в одном из пяти этапов выхода из карантина не учтена религиозная сфера.

"Это удивительно! Потому что, с одной стороны, мы говорим, что Украина – очень религиозная страна, но с другой – видим, что послабление карантина касается почти всех сфер деятельности, даже артистической – есть оценка и по циркам… Но о Церкви почему-то забыли", – говорит он.

Стоит отметить, что об открытии цирков в плане Кабмина также не говорится. Согласно опубликованной ранее премьером Денисом Шмыгалем инфографике, планируется открыть только театры и кинотеатры на третьем этапе выхода из карантина.

"Многие верующие устали без богослужений. Кабмин это не учел. Хотя это касается не только УПЦ МП, а и всех религиозных организаций", – добавил митрополит Антоний.

В этой связи в Кабмин от Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) направили свои предложения по смягчению карантина.

Всего таких предложений – пять. Среди них – разрешить богослужения в храмах в присутствии верующих (один человек на 5 кв.м., за исключением семей). При этом, верующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию (не касается хористов, и священнослужителей).

Также церковники предалагают разрешить богослужения и требы (обряды частного характера в храмах и других помещениях) на улице при условии предотвращения массовых скоплений людей.

Кроме всего прочего, предлагается не распространять требование обязательной самоизоляции лиц, достигших 60 лет, на священнослужителей и на "других работающих лиц пенсионного возраста".

Напоследок церковники просят Кабмин разрешить священникам приходить к лицам, которые находятся на паллиативном лечении и в учреждениях социальной защиты.

Во ВСЦиРО входят 17 церквей и религиозных организаций. Среди них – ПЦУ, УПЦ МП, УГКЦ, Римско-Католическая Церковь и пр.

23 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что новый антирекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса за сутки (578 случаев) произошел из-за нарушений карантина на Вербное воскресенье и пасхальные праздники.

Как ранее сообща Фокус: