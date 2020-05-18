Вятрович заявил, что СБУ будет расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы
2020-05-18 21:05:00
СБУ открыла дело по факту обращения Вятровичем в суд
Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявил, что СБУ будет расследовать возможную госизмену представителями украинской делегации на переговорах в Минске.
Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.
"Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены", – сказано в уведомлении СБУ.
"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", – сказал Вятрович.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
- По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".
- Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников позже сказал, что заседания проходят по видеосвязи, поэтому на нем не будут приниматься решение о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.