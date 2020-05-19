МИД ведет переговоры о возобновлении авиарейсов с другими странами, – СМИ
2020-05-19 17:55:00
Украина будет инициативно открывать авиационное сообщение с учетом двух факторов
Министерство иностранных дел Украины уже ведет переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, временно прекращенного пандемии коронавируса.
Об этом сообщил "Европейской правде" информированный источник в дипломатических кругах.
По данным СМИ, вчера, 18 мая, прошло правительственное совещание, на котором со стороны МИД заявлялось, что Украина должна инициативно открывать авиационное сообщение с учетом двух факторов. Один из них – стратегия открытия регулярного авиасообщения должна заключаться в синхронизации запуска совместных рейсов в обе стороны, чтобы граждане могли не только вылететь из Украины в Европу, но и вернуться обратно.
Еще один фактор касается учета ситуации с противодействием распространению коронавируса в других странах. После совещания посольствам Украины было поручено в странах-членах ЕС и в других странах, популярных для отдыха среди украинских туристов, выяснить, по какому графику и по каким правилам они будут открывать авиасообщение. Это нужно для проведения дальнейших переговоров между Украиной и этими странами об открытии регулярного авиасообщения.
"Мы уже начали над этим работать", – отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
- Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина может восстановить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня.