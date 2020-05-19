МИД ведет переговоры о возобновлении авиарейсов с другими странами, – СМИ

Украина будет инициативно открывать авиационное сообщение с учетом двух факторов

Министерство иностранных дел Украины уже ведет переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, временно прекращенного пандемии коронавируса.

Об этом сообщил "Европейской правде" информированный источник в дипломатических кругах.

По данным СМИ, вчера, 18 мая, прошло правительственное совещание, на котором со стороны МИД заявлялось, что Украина должна инициативно открывать авиационное сообщение с учетом двух факторов. Один из них – стратегия открытия регулярного авиасообщения должна заключаться в синхронизации запуска совместных рейсов в обе стороны, чтобы граждане могли не только вылететь из Украины в Европу, но и вернуться обратно.

Еще один фактор касается учета ситуации с противодействием распространению коронавируса в других странах. После совещания посольствам Украины было поручено в странах-членах ЕС и в других странах, популярных для отдыха среди украинских туристов, выяснить, по какому графику и по каким правилам они будут открывать авиасообщение. Это нужно для проведения дальнейших переговоров между Украиной и этими странами об открытии регулярного авиасообщения.

"Мы уже начали над этим работать", – отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал Фокус: