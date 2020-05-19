КГГА грозит закрывать ТРЦ за нарушение карантина после их открытия

Послабление карантина – это не его отмена, поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу

Киевские ТРЦ могут открыть только после запуска метро. Об этом заявил и.о. первого замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

"Мы – "за" открытие ТРЦ, но вместе с этим нужно нивелировать все сложности и риски по увеличению заболеваемости. ТРЦ вряд ли смогут работать без метро хотя бы потому, что их сотрудникам нужно добираться на работу", – говорит Мондриевский.

"Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл подождать с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабмина, когда нам разрешат открыть метро", – добавил он.

Также Мандриевский добавил, что послабление карантина – это не его отмена, поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу и в случае нарушения правил смогут их штрафовать или закрывать.

Советник мэра Киева Владимир Бондаренко, в свою очередь, заявил, что говорить об открытии ТРЦ пока еще рано, а привязки к конкретной дате в этом вопросе не будет.

"Это связано с тем, что у каждого центра разный уровень готовности к открытию. Поэтому как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он начнет свою работу", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск метро в Киеве, Днепре и Харькове планируют 25 мая, если позволит эпидемическая ситуация.

Глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В том числе, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев ответственно соблюдать карантин. По его словам, власти "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям.