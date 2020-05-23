В Минздраве рассказали, когда разрешат массовые мероприятия

Раньше 22 июня это невозможно, сообщил глава Минздрава Максим Степанов

Проведение массовых мероприятий будет возможно лишь тогда, когда Министерство здравоохранения убедится, что для жизни и здоровья граждан нет угрозы.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"Раньше 22 июня это невозможно, потому что все, что касается массовых мероприятий, я думаю, что все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", – говорит Степанов.

Он напомнил, что на первом этапе смягчения карантина, который начался 11 мая, была разрешена работа торгово-развлекательных центров, но без развлекательных зон, без общепита, расположенных в ТРЦ, и с соблюдением соответствующих условий.

Как ранее сообщал Фокус: