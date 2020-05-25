"Батькивщина" завершила самоизоляцию

2020-05-25 13:20:00

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Народные депутаты из одноименной фракции получили отрицательные тесты на COVID-19

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что после подтверждения коронавирусной болезни у своего коллеги Олега Мейдича народные депутаты из одноименной фракции получили отрицательные тесты на COVID-19 и завершили самоизоляцию.

Об этом она написала в Facebook.

"Самоизоляция завершена  – "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику",  – написала Тимошенко.

Она пожелала Олегу Мейдичу скорейшего выздоровления и  призвала украинцев во время ослабления карантина продолжать сохранять бдительность и не пренебрегать правилами.

"Мне кажется, "Батькивщина" показала пример ответственного поведения во время эпидемии и добросовестного соблюдения закона",  – написала Тимошенко.

19 мая у народного депутата от "Батькивщины" Олега Медича диагностировали COVID-19.

Мейдич является первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Как ранее сообщал Фокус:

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