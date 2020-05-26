Глава Минздрава сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны
2020-05-26 10:41:00
С 1 июня планируется открытие бассейнов, спортзалов и возобновление межобластных перевозок. Рестораны в полную силу заработают не ранее 10 июня
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет после 10 июня, если эпидемическая ситуация не ухудшится.
Об этом он сообщил на брифинге.
"У нас четко прописано, что и на каком этапе можно открывать. Если мы говорим о ресторанах, то сейчас работают открытые террасы и работа на вынос. Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно, начиная с 10 июня",– сказал он.
По его словам, эпидемиологическая ситуация, которая сейчас в стране, не позволяет разрешить полноценную работу ресторанов.
"Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей относительно полноценного открытия, но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодня и тех мероприятий, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих учреждений", – добавил он.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что с 1 июня планируется открытие бассейнов и спортзалов.
По его словам, будет также разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожных перевозок, а также межобластных перевозок автотранспортом.
Как ранее сообщал Фокус:
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