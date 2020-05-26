В Одессе суд оштрафовал девушку на 17 тыс. грн за ночную уличную прогулку без паспорта
2020-05-26 15:19:00
Суд признал девушку виновной в нарушении правил карантина
Приморский районный суд Одессы привлек к административной ответственности женщину 1992 года рождения, которая нарушила правила карантина. Об этом говорится на сайте Судебной власти Украины.
Согласно с материалами дела, 29 апреля в 00:30 она находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность. Этим она нарушила п.16 Постановления Кабмина №255 от 02 апреля 2020.
Ответственность за такое правонарушение влечет штраф для граждан от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 гривен).
"По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения было вынесено решение о признании этого лица виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в 17 000 гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 грн", – говорится в сообщении.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в десятидневный срок.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 апреля полиция Львова составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке.
- Ранее Районный суд города Острог Ровенской области оштрафовал на 17 тысяч гривен настоятеля Петро-Павловского храма села Хоров, который проводил богослужение на кладбище.
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- Киевский районный суд Полтавы оштрафовал менеджера супермаркета АТБ, которая допустила скопление людей в магазине. Судья назначила ей штраф в 34 тыс. гривен.