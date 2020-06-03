"Минера" моста Метро арестовали на два месяца с правом выхода под залог
Сумма залога – 315 тысяч гривен
В среду, 3 июня, Днепровский райсуд Киева арестовал Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро, сообщает РБК-Украина.
Он арестован на два месяца с правом выхода под залог в 315 тысяч гривен.
В ходе заседания суда адвокат мужчины предоставила справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, которое может ухудшиться в случае пребывания под стражей.
Ткаленко вновь озвучил свою версию произошедшего: хотел демонстративно привлечь внимание к трудным жизненным обстоятельствам.
"Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку, типа...", – сказал он.
Мужчина является безработным, его мать лечится в психбольнице. О собственных проблемах с психическим здоровьем он заметил около полугода назад. Ткаленко также заявил, чтобы его "отпустили домой или лечили", поскольку в СИЗО сидеть он не намерен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
- В 15.20 полиция Киева заявила, что минер моста Метро в Киеве задержан.
- "Минера" помогла задержать служебная собака.