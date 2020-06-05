Рестораны Киева 5 июня полноценно не откроются, – Ляшко
Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин
В Киеве не разрешили с 5 июня полноценно открывать рестораны.
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", – сказал он.
Отметим, согласно показателям инцидентности общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составляет 14,05 человек на 100 тыс. населения при 12 необходимых.
По показателям инцидентности также карантин послабить не могут и в Волынской области (показатель – 13,09), Житомирской области (13,25), Львовской области (16,01), Ровенской области (27,50), Черновицкая область (31,07).
Кроме того, из-за недостаточного количества тестов, карантин не могут послабить и в Донецкой и Луганской областях. Там средний показатель количества ПЦР-тестированией составляет 10,95 и 11,96 соответственно при необходимых 12.
По состоянию на утро 5 июня в Украине с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 25 964 случаев COVID-19 при 762 летальных исходах. 11 372 человека выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.