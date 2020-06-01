Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию с 10 июня

Сейчас линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения

Штаб ООС готовится к открытию пунктов пропуска на Донбассе с украинской стороны с 10 июня.

Об этом сообщалось во время совещания по противодействию коронавируса, передает пресс-служба президента.

"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения", – сказано в сообщении.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, Что КПВВ на линии разграничения готовятся к открытию.

Сейчас линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения, которое выдается командующим ООС.

Как ранее сообщал Фокус: