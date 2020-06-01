В Киеве возобновляют работу городской электрички, но в сокращенном варианте
О начале кольцевого движения поездов будет сообщено позже
В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов, сообщила пресс-служба "Киевпастранса".
Однако схема работы городской электрички будет сокращенной. Поезда будут ходить только в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям по направлению "Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна" и в обратном.
"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако позже пуск был перенесен на 7 июня из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов.
Как ранее сообщал Фокус:
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