Укрзализныця прекращает продажу билетов в Славянск из-за сложной эпидситуации
Пассажирам будет предложено проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов
С субботы, 6 июня, Укрзализныця временно приостановит продажу билетов в Славянск и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов по назначению до этого города", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.
Сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев – Константиновка, №126/125 Киев – Константиновка.
При этом пассажирам будет предложено проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.
Кроме того, пригородные поезда №6018 Фенольная – Лиман, №6225 Святогорск – Краматорск, №6002 Славянск – Святогорск, № 6208 Славянск – Курдюмовка, №6231 Святогорск – Фенольная, №6244 Фенольная – Близнецы, №6251 Близнецы – Фенольная, №6072 Фенольная – Славянск, №6004 Константиновка – Лиман, №6249 Лиман – Фенольная, №6219 Лиман – Близнецы не будут делать остановки по станциям Шпичкино, Славянск, имени Кожушко, Слав.курорт, Шидловская.
В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет восстановлена остановка на станции Славянск и продажа билетов назначением до этого населенного пункта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити+.
- Позже Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 9 поездов, которые начали курсировать с 1 июня.
- 27 мая стало известно, что Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, а также "Интерсити+".
- C 1 июня Укрзализныця частично восстановила движение электричек.
- Укрзализныця начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые курсируют в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня.
- В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов.