В Черкассах от коронавируса скончался 34-летний священник

Священнослужитель также страдал от онкозаболевания

В Черкассах скончался священник, у которого был диагностирован коронавирус.

Об этом написал в Facebook глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

"34-летний священнослужитель в начале июня был помещен в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией. Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование", – написал губернатор.

В Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата уточнили, что умер протоиерей Дионисий (Грунин), настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих, Радость".

Священнослужитель также страдал от онкозаболевания, отметили в епархии.

По данным на 6 июня, в Черкасской области выявлено 448 заболевших COVID-19, умерло 17 жителей региона.

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