Под Тернополем пронесся мощный смерч

В Козовском районе Тернопольской области во вторник, 9 июня, пронесся смерч. В социальных сетях публикуют видео непривычного для Украины природного явления.

Смерч заметили в районе Озерной и в селе Козов Козовского района.

"9 июня, Озерная. Торнадо. Получайте Техас. Где Козлов, Козова, в том районе. Полем идет. Ой, наделает беды", – подписал свое видео Виктор Романов, который увидел смерч из своего авто.

Местные жители утверждают, что ранее не видели ничего подобного в своем районе.

На прошлой неделе похожий смерч заметили в Каланчацком районе Херсонской области.

Напомним, американские ученые нашли подтверждение климатическим моделям, согласно которым глобальное потепление вызывает увеличение числа ураганов и делает их более разрушительными. Оказалось, что их сила увеличивается, в среднем, на 8% каждые 10 лет с конца 1970-х. При этом количество ураганов с каждым годом растет.

Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя. По словам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, Украина уже переступила порог повышения среднегодовой температуры в полтора градуса и ощущает влияние глобального потепления. "По прогнозам IPCC, мы не относимся к странам, которые столкнутся с наиболее тяжелыми последствиями, но некоторые из них мы ощущаем уже сейчас: дикие ветра, смерчи, град размером с яйцо, массовое усыхание лесов в Полесье и Карпатах, затяжные торфяные пожары, измельчание рек и понижение грунтовых вод", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус: