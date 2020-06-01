Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА
У нового руководителя ОГА нет опыта работы в государственной сфере
Президент Владимир Зеленский своими указами уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА и назначил на эту должность Виталия Боговина.
Кабинет министров согласовал смену главы Запорожской ОГА еще 20 мая.
Виталий Боговин родился в 1969 году в Запорожской области, закончил Днепропетровский аграрно-экономический университет по специальности "зооинженер".
Был совладельцем и руководителем ряда сельхозпредприятий. В 2016 году объединил свои активы в группу BKW. Общая площадь земель, которые обрабатывает группа, – 38 тысяч гектаров.
На выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом от "Слуги народа" по округу в Запорожской области, где расположены его предприятия, но проиграл.
Опыта работы в государственной сфере у Боговина нет. Всю жизнь он работал в сфере частного бизнеса.
Запорожская область занимает третье место с конца в рейтинге эффективности глав ОГА. Это стало одной из причин увольнения ее руководителя Виталия Туринка. Об этом на заседании Кабмина сообщил вице-премьер Михаил Федоров. "Также есть информация от правоохранительных органов, что открыты уголовные производства на заместителей председателя ОГА", – добавил он.
Напомним, 12 июня Кабмин согласовал увольнение с должности главы Винницкой ОГА Владислава Скальского и назначение на эту должность Сергея Борзова, который сейчас возглавляет Государственное управление делами (ГУД).
Как ранее сообщал Фокус:
- "Я никому не доверяю. Политика не точная наука. Вот, почему я в школе любил математику. В ней все было для меня ясно. Вы можете решить уравнение с переменной. Но здесь есть только переменные, в том числе в политике нашей страны. Я не знаю этих людей. Не могу понять, из какого теста они сделаны. Поэтому считаю, что не могу никому доверять. Просто у каждого есть свои интересы", - сказал Зеленский в интервью иностсранным СМИ.
- Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан резко ответил Зеленскому, который в интервью УП сказал, что Богдан не выдержал испытание властью и вел себя неподобающе, а потому он с ним распрощался. "О лишении меня власти – так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну", – ответил Богдан.