Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

У нового руководителя ОГА нет опыта работы в государственной сфере

Президент Владимир Зеленский своими указами уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА и назначил на эту должность Виталия Боговина.

Кабинет министров согласовал смену главы Запорожской ОГА еще 20 мая.

Виталий Боговин родился в 1969 году в Запорожской области, закончил Днепропетровский аграрно-экономический университет по специальности "зооинженер".

Был совладельцем и руководителем ряда сельхозпредприятий. В 2016 году объединил свои активы в группу BKW. Общая площадь земель, которые обрабатывает группа, – 38 тысяч гектаров.

На выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом от "Слуги народа" по округу в Запорожской области, где расположены его предприятия, но проиграл.

Опыта работы в государственной сфере у Боговина нет. Всю жизнь он работал в сфере частного бизнеса.

Запорожская область занимает третье место с конца в рейтинге эффективности глав ОГА. Это стало одной из причин увольнения ее руководителя Виталия Туринка. Об этом на заседании Кабмина сообщил вице-премьер Михаил Федоров. "Также есть информация от правоохранительных органов, что открыты уголовные производства на заместителей председателя ОГА", – добавил он.

Напомним, 12 июня Кабмин согласовал увольнение с должности главы Винницкой ОГА Владислава Скальского и назначение на эту должность Сергея Борзова, который сейчас возглавляет Государственное управление делами (ГУД).

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