Кабинет возобновил пешеходное сообщение с Беларусью и Россией
Количество готовящихся к открытию пунктов пропуска пока не названо
Кабинет министров возобновил автомобильное и пешеходное сообщение с Россией и Беларусью в пунктах пропуска Дольск (Волынская область) и Вильча (Киевская область).
Решение принято на заседании Кабмина 17 июня.
По словам главы МВД Арсена Авакова, проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с ослаблением карантина в Украине
Также он отметил, что будет возобновлено пешеходное движение для украинцев и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".
Количество готовящихся к открытию пунктов пропуска пока не названо.
Как ранее сообщал Фокус:
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся будут открыты с 10 июня.
- Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны. Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.
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В пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина, который после нескольких месяцев лечения в Украине пытался вернуться к семье в Донецк.
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Боевики спустя три дня блокировки начали пропускать людей на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская".