Количество готовящихся к открытию пунктов пропуска пока не названо

Кабинет министров возобновил автомобильное и пешеходное сообщение с Россией и Беларусью в пунктах пропуска Дольск (Волынская область) и Вильча (Киевская область).

Решение принято на заседании Кабмина 17 июня.

По словам главы МВД Арсена Авакова, проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с ослаблением карантина в Украине

Также он отметил, что будет возобновлено пешеходное движение для украинцев и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".

Количество готовящихся к открытию пунктов пропуска пока не названо.

Как ранее сообщал Фокус: