Правоохранитель помог подозреваемому имитировать самозащиту, выстрелив ему в ногу из травматического пистолета

В Каховке будут судить полицейского за сокрытие убийства из-за того, что он помог подозреваемому имитировать самозащиту. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранитель был свидетелем резонансного убийства 1 января, когда его коллега застрелил 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.

"Полицейский без всякого принуждения согласился скрыть преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который имел при себе погибший, и ради имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своего товарища", – сообщили в ГБР.

Отмечается, что следователи долгое время рассматривали совсем другую версию убийства с целью самозащиты.

Если суд признает полицейского виновным в сокрытии преступления, ему грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, Напомним, 1 января произошла перестрелка между двумя жителями Каховки, в результате которой был убит 26-летний местный житель Владимир Чебукин. В ГБР сообщили, что подозреваемый в убийстве ранее был сотрудником полиции.

На фоне убийства местные жители вышли на протест под здание отдела Нацполиции в Херсонской области. Активисты посчитали, что в органах дело могут "замять", ведь в нем фигурирует полицейский.

Как ранее сообщал Фокус:

Руководство Каховского областного отдела полиции уволило трех полицейских и еще троих сняло с занимаемых должностей на фоне резонансного убийства.