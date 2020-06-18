КГГА объявила конкурс на строительство канатной дороги через Днепр

Объект планируют установить с помощью сборно-разборных конструкций без обустройства фундамента

Киевская государственная городская администрация (КГГА) объявила инвестиционный конкурс на строительство канатной дороги через Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Заказчиком проекта является коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо". Отмечается, что КП "Киевское инвестиционное агентство" разработает ориентировочные технико-экономические показатели и проектные предложения по объекту.

Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов.

"Проект канатной дороги является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия", – отметили в КГГА.

Объект планируют установить с помощью сборно-разборных конструкций без обустройства фундамента.

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