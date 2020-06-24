"Инцидент исчерпан". Домбровская отреагировала на слова Корниенко о "корабельной сосне"

Об этом сообщает LB.ua.

"Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", – сообщила Домбровская.

Извинения Корниенко она принимает.

"Да. Но я хочу подчеркнуть: это недопустимо, чтобы мужчина в принципе говорил о женщине в такой форме", – сказала она.

Домбровская заявила, что будет родолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева от партии.

"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", – подчеркнула она.

Как ранее сообщал Фокус:

23 июня на брифинге в Николаеве Корниенко высказался Арахамии о "слуге" Ирине Аллахвердиевой: "Баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет".

Сама Аллахвердиева заявила, что опубликованное видео, на котором обсуждают ее внешние данные, – монтаж. "Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного… В предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов", – заверила нардеп.