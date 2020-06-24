"Не оставим в беде". Зеленский пообещал обеспечить жильем пострадавших от паводков

Президент обещает найти средства для восстановления поврежденной инфраструктуры на западе Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: либо восстановим разрушенное, либо найдем новое", – заявил президент.

Также он пообещал выделить финансовую помощь для ликвидации последствий паводков.

"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдены", – сообщил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус: