89% абитуриентов из оккупированной Донеччины не смогли попасть на ВНО по математике
Приехать на тестирование удалось только 59 жителям временно оккупированных территорий.
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, 59 – дети со временно оккупированной территории.
"В области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО", – сообщил он.
Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.
Напомним, сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО-2020. Абитуренты сдавали экзамен по математике.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что ВНО не будет отменено.
- Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.
- Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании". Изменения будут предусматривать, что дети из оккупированных территорий смогут вступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все заведения, а не по ограниченным отдельным спискам.