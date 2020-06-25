89% абитуриентов из оккупированной Донеччины не смогли попасть на ВНО по математике

Приехать на тестирование удалось только 59 жителям временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, 59 – дети со временно оккупированной территории.

"В области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО", – сообщил он.

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Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.

Напомним, сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО-2020. Абитуренты сдавали экзамен по математике.

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