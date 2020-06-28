Возле уничтоженного взрывом дома на Позняках в Киеве горит многоэтажка

Возле уничтоженного взрывом дома на Позняках в Киеве горит многоэтажка

Фото: Сергей Гришанин Facebook

Огнем охвачены верхние этажи дома

Об этом сообщает Украинская правда.

Причина возгорания неизвестна. Пожар начался на верхних этажах здания. 

Суспільне подтверждает информацию о пожаре со ссылкой на спасателей. В 16:12 пожарные получили вызов. На место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС. Дом находится рядом с многоэтажкой, где прозошел взрыв газа.

В сообществе местных жителей Дарницкого района сообщается, что пожарные уже начали тушить пожар.

Фото: Украинская правда

Как ранее сообщал Фокус: