Возле уничтоженного взрывом дома на Позняках в Киеве горит многоэтажка

Об этом сообщает Украинская правда.

Причина возгорания неизвестна. Пожар начался на верхних этажах здания.

Суспільне подтверждает информацию о пожаре со ссылкой на спасателей. В 16:12 пожарные получили вызов. На место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС. Дом находится рядом с многоэтажкой, где прозошел взрыв газа.

В сообществе местных жителей Дарницкого района сообщается, что пожарные уже начали тушить пожар.

Фото: Украинская правда

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Полностью были разрушены 16 квартир, погибли 5 человек.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, основная версия причин взрыва – несоблюдение технологий поверки счетчиков сотрудниками Киевгаза.