Выделены 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях, – документ

Выделить 754 млн. грн на ликвидацию паводка Кабмин решил на своем заседании еще 25 июня, но документально это решение было оформлено только через неделю.

Деньги выделены из резервного фонда правительства распоряжением №811-р от 2 июля.

Основные средства предназначены для облгосадминистраций: Закарпатской – 30 млн грн; Ивано-Франковской – 480 млн. грн; Львовской – 10 млн. грн; Черновицкой – 30 млн. грн.

Минприроды выделено 122 млн грн (для Государственного агентства водных ресурсов – 92 млн грн и Государственного агентства лесных ресурсов – 30 млн. грн).

МВД получит 82 млн грн (для ГосЧС – 41 млн. грн, для Нацгвардии – 22 млн грн, для Нацполиции – 19 млн. грн).

Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой облгосадминистрациям за счет выделенных средств поручено обеспечить выплату помощи семьям погибших в размере 200 тыс. грн на каждого погибшего и помощи пострадавшим. Собственники жилых домов, которые полностью разрушены получат 300 тыс. грн на семью. Кто отселен из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту – 50 тыс. грн на семью. У кого дома повреждены получат по 20 тыс. грн на семью.

Как ранее сообщал Фокус: