В МОЗ создали рабочую группу, которая займется координацией международной помощи

Участие в работе группы будут принимать также представители ВОЗ, ООН и Всемирного банка

Минздрав создает рабочую группу для координации и реализации международной технической помощи. Первое заседание планируется провести до середины июля. Об этом на юрифинге сообщил замглавы МОЗ Игорь Иващенко, передает Интерфакс-Украина.

По словам Иващенко, в группу войдут представители Минздрава, Национальной службы здоровья, ГП "Государственный экспертный центр", ГП "Электронное здоровье" и ГП "Медицинские закупки Украины".

"Участие в рабгруппе будут принимать и представители ВОЗ, ООН, Всемирного банка, представители посольств и ключевых международных партнеров", – говорит он.

Первое заседание планируют провести уже до середины июля. На нем определят приоритетные направления деятельности, при привлечении специалистов государственного и негосударственного секторов.

Кроме того, отмечает Иващенко, Украину в качестве наблюдателя приняли в комитет по вопросам здравоохранения ЕС. "Предусмотрена также официальная поддержка и участие экспертов ЕС в имплементации и реализации второго этапа медреформы", – добавил Иващенко.

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