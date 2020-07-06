В Украине среднее количество положительных результатов тестов на COVID-19 выше, чем в Европе, – ВОЗ

В Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения существенно выше, чем в странах Европы.

Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт, передает УНИАН.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", – отметил Хабихт.

По его мнению, довольно важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение инфицированных.

Всего в Украине провели более 722 тысяч тестов на COVID-19, а за последние сутки проведено 10 709 тестов: 6696 ПЦР и 4013 ИФА.

"Кроме того, это зависит от каждого из нас – как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус", – подчеркнул Хабихт.

Также он добавил, что ситуация в мире не позволяет говорить о спаде заболеваемости COVID-19.

"В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад", – заявил представитель ВОЗ.

По его словам, в Западной Европе эпидситуация немного становится лучше, в Восточной – становится хуже, а таккже фиксируются сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 6 июля, за сутки было подтверждено 543 новых случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 49 043 человек.