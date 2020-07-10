"Мы поняли, что стоять на месте в кризис – значит утонуть, и начали грести намного быстрее", – Александр Подольский, СЕО Insoft Global

Блокировка бизнесов, локдауны и ограничения, проводимые в мире из-за пандемии COVID-19, негативно сказались на многих украинских бизнесах, в том числе и на, казалось бы, такой стабильной IT-сфере. Вместо опустить руки, лучшие умы отечественного Information Technology успешно внедряют новые форматы взаимодействия с коллегами и партнерами, находя новые возможности работы в кризисные времена.Об этом разговариваем с Александром Подольским, СЕО Insoft Global (Харьков). Его компания занимается разработкой программного обеспечения, автоматизацией процессов «развертывания» корпоративных приложений в облачную инфраструктуру, виртуализацией, создает инструменты анализа и многое другое. Среди клиентов – известные транснациональные корпорации.

Как сказался кризис в IT-сфере на примере вашей компании?

— Мы в Insoft Global занимаемся разработкой программного обеспечения, в частности для крупных корпораций, более 10 лет наш целевой рынок – США. Мы являемся небольшой компанией, даже по украинским меркам, с нами работает около 60 человек. На данный момент сокращений у нас не было и не планируется, и объемы работы не упали.

Если говорить о клиентах, с которыми мы работаем, некоторые проекты отсрочились, а некоторые даже расширили. В целом работа не останавливается. Однако на примере остановки производства – программирования, моделирования чего-то нового, которая продолжается в крупном бизнесе, можно говорить, что ситуация ухудшается, а мы находимся даже не на ее экваторе.

Мы поняли, что стоять на месте в кризис – значит утонуть, и начали грести намного быстрее, в сторону поиска новый возможностей.

Почему зарубежные партнеры выбирают украинских специалистов?

— Когда нужно было «задавить количеством», заказчики охотнее всего обращались к специалистам Индии или Южной Америки, где цены ниже, чем у нас. Сейчас есть четкое понимание, что мы конкурируем не только с нашими соседями – Восточной Европой, мы конкурируем со всем миром. Почему американцы идут в Украину? Потому, что это более предсказуемый микс цены и качества кадров.

Мы позиционируем Харьков как IT-столицу Украины. Местные учебные заведения выпускают айтишников в таком количестве, что мы можем легко соревноваться с Киевом. Харьков – студенческий город, а студентам технических специальностей тоже близка тема IT, они вовлекаются в программирование либо во вспомогательные направления: диджитал-маркетинг, web-дизайн, видеообработка, тестирование, менеджмент, подбор персонала, продажи. Все это формирует высокие ожидания от IT-отрасли в нашем регионе. Согласно данным отчета PricewaterhouseCoopers по оцифровке IT-отрасли, в Харькове наблюдается уверенный рост в среднем на 15% ежегодно.

В технологической индустрии трудятся больше 31 тыс. человек, причем три четверти из них занимаются непосредственно разработкой программного обеспечения. Согласно макроэкономической модели, выстроенной PwC, IT-индустрия региона за ближайшие пять лет вырастет вдвое и к 2025 году достигнет 1,85 млрд USD.

Что именно вы можете предложить уже сегодня для того, чтобы чувствовать себя уверенно в условиях новой реальности?

— Мы сейчас тестируем новую для себя форму партнерских отношений. У наших заказчиков могут быть непрофильные для нас задачи. Мы переадресовываем эти непрофильные задачи тем компаниям, для которых они являются профильными. Это может касаться как технологического стека, так и бизнес ниш (финтех, инфобиз, автоматизации процессов компании и т. п.).

Соответственно, если у нас сложились хорошие взаимоотношения с клиентом, мы понимаем, в чем можем быть ему полезны, но при этом он может запрашивать непрофильные для нас технологии или экспертизу, которые мы можем найти ему в IT-комьюнити. Обратная ситуация тоже работает, из этого же комьюнити мы получаем заказы.

Мы делимся заказами, будучи уверенным в профильной экспертизе исполнителей. Мы работаем только с компаниями, специализирующимися в профильной сфере, а это значит, что дело пойдет минимум быстрее, а часто – еще и дешевле для конечного заказчика.

На этом поприще есть уже достаточно много успешных проектов. Например, компания IT Delight очень качественно делает интернет-магазины и имеет огромное количество крутых кейсов. Соответственно, когда нам поступает заказ на эту тематику, мы перенаправляем его им. А когда заходят заявки на языке Python мы переадресовываем Sciforce – компании с соответствующей компетенцией. По каждой не профильной для нас технологии есть партнеры.

Какими еще успешными проектами можете поделиться?

— Один из самых успешных проектов в развитии туризма в Харькове, который и сейчас хорошо работает, – гостевой дом Пенаты в Коробовых Хуторах в пригороде Харькова.

Это совместный проект с моим отцом – Александром Подольским. Он был генеральным директором и совладельцем одного из холдингов, который создал и управлял первым бизнес-центром класса Б и гостиницей 4* в Харькове в начале 2000-х. У него достаточно большая экспертиза в девелопменте недвижимости. С моей стороны это все поддерживается со стороны ИТ – оптимизация и автоматизация процессов – маркетинговой точки зрения и продаж. Мы продолжаем его развивать.

Второй проект направлен на развитие IT-инфраструктуры в Харькове. Мы сейчас запускаем коворкинг для небольших сервисных IT-компаний, групп фрилансеров, работающих над совместными проектами.

Одна из основных идей – создание такого комьюнити, которое могло бы принимать участие в партнерских программах. Мы интегрируем IT-направление с предоставлением рабочих мест в аренду и передачи резидентам части наших заказов. В этом есть большой плюс для нас – мы находим новых потенциальных партнеров. Также это некая общность людей, объединенных идеей развития IT в Украине, людей, который хотят жить здесь, работать и стремятся к объединению, интеграции, понимая, что один в поле – не воин. Находясь в наших коворкингах, каждый будет понимать, что у него есть единомышленники. И не только в том понимании, что знают, как писать код, а еще и в том, что они могут стать их постоянными партнерами в бизнесе.