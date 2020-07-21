У депутата Киевсовета обнаружили коронавирус

У депутата Киевского городского совета Александра Бродского обнаружили коронавирус, который подтвердил ПЦР-тест. Об этом сообщил сам Бродский в Facebook.

"Вместо замалчивания этого факта, как это делало и делает большинство политиков и сотрудников из Киевсовета, считаю важным, сообщить об этом. Сейчас я нахожусь на самоизоляции. Чувствую себя хорошо. Спорт и здоровый образ жизни дают о себе знать", - написал депутат.

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Депутат прикрепил и подтверждение диагноза в своем Facebook

Также он попросил друзей и коллег, "держать ситуацию с самочувствием на контроле".

"Желаю всем нам коллективного иммунитета", - добавил Бродский.

Напомним, в конце мая у народного депутата от фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявили коронавирус.

Также глава бюджетного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов заразился коронавирусом.

12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. В тот же день в Офисе президента сообщили, что Зеленский будет работать в особом режиме из-за обнаруженного коронавируса у его жены Елены.