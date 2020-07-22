Волонтера, которого считали пропавшим по дороге в Днепр, нашли мертвым

После практически недельного отсутствия на связи и в мессенджерах тело волонтера Алексея Кучапина нашли в Днепровском районе Киева.

В среду, 22 июля, руководителя общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который более шести суток не выходил на связь, нашли мертвым в квартире в Днепровском районе Киева.

Об этом в Facebook первым сообщил священник-волонтер Захария Керстюк.

"Лешу нашли, мертвым! У нас шок! Теперь "вокзальные" угрозы нас всех ликвидировать - стали реальностью! Они сдержали свое слово…. И вот теперь Лешу находят мертвым... И от этого хочется просто рыдать.. Это фрустрация..", – написал он.

Скриншот поста Захария Керстюка/Facebook

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, по факту смерти волонтера проводится расследование и выясняются все обстоятельства.

"Тело мужчины обнаружили в Днепровском районе столицы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти", - уточнили в ведомстве.

В сети это известие вызвало волну бурного обсуждения.

"У нас всех шок, печаль и глубокое разочарование.. Соболезнование родным и близким!", "Пишут - 90% естественная смерть?!! С удалением всех аккаунтов? ((((( На этом фоне ярко выглядит успешная операция в Луцке..." – комментируют новость о смерти волонтера под постом Керстюка.

Напомним, Алексей Кучапин пропал 16 июля. Тревогу о пропаже волонтера забили в соцсетях в воскресенье, 19 июля.

Накануне своего исчезновения, он сказал друзьям, что едет из Киева в Днепр с помощью сервиса BlaBlaCar. В тоже время, в пресс-службе компании заявили, что в базе BlaBlacar нет сведений о поездке волонтера. 21 июля волонтер был официально объявлен в розыск.

Родные и знакомые накануне рассказали об угрозах, которые поступали в адрес Кучапина.