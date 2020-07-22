Лазебная: повышения пенсионного возраста как такового в Украине не будет

Повышаются требования к пенсионному стажу, и если его не хватит, то выход на пенсию будет отложен.

Существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании. Об этом министр соцполитики Марина Лазебная рассказала в интервью Фокусу.

Один из самых болезненных вопросов такой реформы – повышение пенсионного возраста. Министр отметила, что для части украинцев повышение пенсионного возраста уже состоялось. По ее мнению, повышать пенсионный возраст больше некуда.

Однако Лазебная напомнила, что в рамках реформы 2017 года в Украине до 2028 года идет постепенное ежегодное повышение требований к страховому стажу. В результате к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет у человека должно быть 35 лет стажа. Если страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65.

Напомним, в Украине должен остаться солидарный уровень пенсионной системы (сейчас вся система такая. – Ред.). Но в нынешних условиях он не может обеспечить достойный уровень жизни в старости, поэтому солидарный уровень нужно дополнить накопительным, считает Лазебная.

В Украине хотят проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта. Об этом Лазебная сказала 1 июня на встрече с миссией МВФ, посвященной реформированию пенсионной системы.

Увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн просчитано, "ресурс есть и целесообразность также". Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко. По его словам, это позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить некоторые процессы в экономике.