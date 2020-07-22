Захват автобуса в Луцке: Максиму Кривошу сообщили о подозрении

Злоумышленника подозревают в совершении террористического акта, захвате заложников, посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием.

Уроженцу России и гражданину Украины с 1999 года Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус в Волынской области и более десяти часов удерживал там пассажиров, сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области следователями управления СБУ в области сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал всех посмотреть фильм "Земляне" (2005 года). В противном случае Кривош грозился взорвать одну бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно, в многолюдном месте в городе.

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ, однако имеет гражданство Украины. Жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сложности просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.