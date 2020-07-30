Минздрав назвал главные причины роста числа заболевших коронавирусом украинцев

В Министерстве здравоохранения рост заболеваемости коронавирусом связывают с двумя основными факторами - богослужения и отпуски.

В Минздраве уверены, что религиозные собрания и массовые путешествия стали причиной роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Офис президента.

По его словам, эпидемические расследования установили, что главной причиной роста числа заболевших на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

Еще одной причиной роста случаев коронавируса в Украине Степанов также называет общественный транспорт и путешествия по стране в период отпусков.

Министр также отметил, что много людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - прокомментировал заявление Степанова президент Владимир Зеленский.

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Напомним, с 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).

В середине июля Президент Украины Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин более, чем на месяц.

ПО данным на четверг, 30 июля, в Украине зафиксировали 1197 новых случаев заражения коронавирусом. 23 человека умерли, 760 людям удалось справиться с болезнью.