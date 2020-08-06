Власти Украины не разрешали паломничество хасидов в Умань, – МИД

В министерстве опровергают распространенную израильскими СМИ информацию о том, что Украина якобы позволила паломничество пяти тысячам хасидов.

Власти Украины официально не разрешали паломничество хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. В настоящее время проходят консультации с израильской стороной.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Deutsche Welle.

В министерстве опровергают распространенную израильскими СМИ информацию о том, что Украина якобы позволила паломничество пяти тысячам хасидов. СМИ ссылались на заявление главного раввина Украины Якова Дов Блайха.

"По состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения на паломничество хасидов в Умань", – заявили в МИД.

Как рассказали в МИДе, в настоящее время между Украиной и Израилем продолжаются консультации по минимизации количества паломников в связи с карантином и пандемией коронавируса.

В начале июля мэр Умани выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника из-за пандемии коронавируса.

Ранее представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в украинском МИДе заявили, что в 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса невозможен. Однако в Объединенной еврейской общине Украины сказали, что данное решение не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

22 июля ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля. В самолете находились паломники-хасиды.

Министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти не разрешать в 2020 году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса.

В Умани местные власти придумали, как компенсировать потери городского бюджета из-за отмены ежегодного паломничества хасидов. Там намерены возместить потери с помощью поступлений от налога от продажи подакцизных товаров.