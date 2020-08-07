Из-за обвинений Минюста США Коломойский постарается расшатать ситуацию в Украине, – Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции считает, что ключевая атака может произойти с помощью Конституционного суда, а также некоторых народных депутатов в Верховной Раде.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что после того, как Министерство юстиции США предъявило обвинения Игорю Коломойскому в краже миллиардов и их отмывании в Америке, тот постарается максимально расшатать ситуацию в Украине.

Об этом Шабунин написал в Facebook.

"Это только начало. Следующий этап – развитие уголовного производства по Коломойскому в США. Там его никакой Баканов (Иван Баканов – глава СБУ) не спасет. Сейчас страх толкнет Коломойского на еще более тесный союз с россиянами (ОПЗЖ и ко), чтобы максимально расшатать ситуацию в Украине", – написал Шабунин.

Глава Центра противодействия коррупции считает, что ключевая атака может произойти с помощью Конституционного суда Украины, а также некоторых народных депутатов в Верховной Раде.

При этом Шабунин отметил, позицию президента Владимира Зеленского по этой ситуации будет видно по тому, продолжит ли Баканов блокировать подозрения по делу "Приватбанка".

Напомним, министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов в банке и их отмывании в США.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США.

Сам Коломойский отвергает предъявленные обвинения.