Минздрав не видит целесообразности в массовом тестировании педагогов на коронавирус накануне учебного года.

В Украине перед началом очередного учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей. Отдельные тесты могут проводиться только в случае появления симптомов или если учитель является контактным лицом.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что в обязательном тестировании всех учителей нет необходимости.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей – его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", – сообщил Степанов.

Он также ответил на вопрос об алгоритме утилизации использованных защитных масок и перчаток в школах.

По его словам, руководство школы должно собрать все использованные средства защиты в специальную емкость, а потом во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией.

В июле сообщалось, что украинские лаборатории делают около 14 тысяч тестов на коронавирус в день, к сентябрю эту цифру хотят увеличить вдвое.

Отметим, по состоянию на 8 августа в Украине зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Сутки назад было подтверждено 1453 случая инфицирования, 6 августа – 1318 заболевших, а 5 августа – был 1 271 новый заразившийся.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно провести всеобщую оценку готовности больниц для оказания полноценной помощи больным коронавирусом в стране.