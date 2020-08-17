AB InBev Efes Украина и социально ответственный бизнес в Украине объединяют усилия в борьбе с COVID-2019

Пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира. Вместе с тем она послужила толчком к объединению усилий социально ответственного бизнеса в Украине. 13 августа в пресс-центре «УНИАН» прошла пресс-конференция с участием представителей AB InBev Efes Украина, национальной сети ресторанов MAFIA и других социально ответсвенных компаний. Они поделились результатами и перспективами сотрудничества по благотворительному проекту «Обеды для врачей» в рамках инициативы #ПоддерживаюВрачей.

Проект «Обеды для врачей» стартовал в апреле 2020 года, в самый разгар пандемии. В рамках социальной инициативы AB InBev Efes Украина вместе с MAFIA и другими украинскими компаниями начали совместно поставлять комплексные обеды врачам, которые борются с распространением коронавируса в Украине. Изначально проект охватил три города — Киев, Харьков и Днепр. Позднее к этому списку добавились Луцк и Полтава.

«Проект «Обеды для врачей» стал независимой платформой для сотрудничества бизнеса в Украине. Мы благодарны нашим партнерам из сети ресторанов MAFIA за инициативу и возможность помочь украинским медикам. Мы также благодарны врачам, которые продолжают ежедневную борьбу за здоровье и жизни людей. Украинский бизнес становится все более социально ответственными, и этот проект всего лишь первый шаг в данном направлении», — прокомментировал Денис Хренов, и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина.

С момента старта проекта «Обеды для врачей» украинский бизнес доставил медикам 30 тыс. обедов. Компания AB InBev Efes Украина обеспечивает доставки безалкогольным напитком — квасом «Село і Люди». В дальнейшем компании планируют продолжить реализацию благотворительных инициатив и создать Ассоциацию ресторанной индустрии в Украине для быстрого реагирования на возможные вызовы.

В рамках глобального манифеста компании «Вместе на расстоянии» (Together at a Distance) в первом полугодии 2020 года КСО-деятельность AB InBev Efes Украина сосредоточилась на борьбе с COVID-2019 и поддержке локальных сообществ. В Украине компания закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц в домашних регионах — Харьковской, Черниговской и Николаевской областях. Также AB InBev Efes Украина обеспечила медицинские учреждения 400 комплектами защитных костюмов и 1 140 масками (FFP2), передала 24 000 л дезинфицирующего средства.