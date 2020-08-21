Еще несколько городов добавили в красную карантинную зону

В Кабмине показали, как будет выглядеть новая карта коронавирусного зонирования Украины.

Со следующего понедельника, 24 августа, в красную эпидемиологическую зону по уровню распространения COVID-19 добавят Черновцы, Коломыю, Самбор и несколько районов в западных областях страны.

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинные зоны в зависимости от уровня эпидемситуации. В красную зону сроком на две недели будут включены:

город Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Острог, а также Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;

город Черновцы, а также Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

Новое деление начнет действовать со следующей недели. В данный момент интерактивная карта "коронавирусного зонирования" выглядит так:

У Киева ситуация без изменений. В новом делении на зоны столица продолжает находиться в желтой или "предупредительной", где к обычным ограничениям (в виде маски и дистанции) добавляется запрет на посещения домов престарелых.

Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон, а также по каким критериям происходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.