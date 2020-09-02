Оля Полякова собирает митинг под Радой против карантинных ограничений на концерты

Украинская певица Ольга Полякова обратилась к работникам сферы развлечений и шоу-бизнеса с призывом выходить на акцию протеста под Кабинет министров.

Ролик с обращением Полякова выложила у себя на Facebook. Протестовать артистка намерена против запрета концертов, в связи с угрозой распространения коронавируса Сovid-19.

"Я обращаюсь ко всей музыкальной индустрии, ко всем артистам. Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в пространном состоянии какой-то скрытой депрессии в связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий простой", – сказала артистка.

По ее словам, у исполнителей нет работы и им нечем платить своим коллективам, чтобы те могли прокормить свои семьи: "Скоро будем петь под фонограмму за мешок картошки".

У самой певицы, по ее словам, уже сорваны четыре концерта, и под угрозой оказалось проведение большого шоу в конце октября.

"Открывается метро, открываются торговые центры и кинотеатры открываются, а мы ждем, когда же вот-вот нам дадут возможность работать", – сказала Полякова.

Певица назвала такую политику властей в отношении шоу-бизнеса дискриминационной, призвала прекратить эту несправедливость, и дописала к посту время и место проведения митинга.

Напомним, ранее Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей младшей дочери, когда была в Майами, в марте этого года, и без осложнений переболела ним в США.

Ранее о том, как шоу-бизнес переживает карантин и перестраивается под "удаленную" работу рассказал рэпер Алексей Потапенко.