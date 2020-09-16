Киевские власти хотят реставрировать мост Патона до конца 2025 года

Столичные власти планируют отреставрировать одну из крупнейших транспортных артерий Киева – мост Патона через реку Днепр.

Об этом говорится в распоряжении мэра Виталия Кличко, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

В частности, согласно планам, реставрацию моста Патона должны завершить до 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определено КП "Киевавтодор". Финансировать ремонт будут из городского бюджета.

Мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году. Тогда он был признан крупнейшим в мире цельносварным мостом.

Отметим, в конце 2019 году на мосту имени Патона в Киеве выявили аварийное проседание плиты. Тогда его на несколько дней закрывали на ремонт. Тем не менее горожане после ремонта моста заметили, что парапет находится в ужасном состоянии, а также отсутствуют целые фрагменты декораций.