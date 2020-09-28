Оккупанты в Крыму будут принудительно выкупать у людей колодцы из-за нехватки воды

В случае отказа продать скважины и колодцы будут подключать прокуратуру.

Оккупанты в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы у жителей, заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает Новая газета.

"Вода – это стратегическое сырье. Если есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение – общее дело, и вода – для всех, это не чья-то собственность. Там, где отказываются, – принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", – сказал он.

Оккупанты также сообщили, что проблемы водоснабжения наблюдаются в Симферопольском районе, Бахчисарайском районе и Ялтинском. В некоторых районах Симферополя жители верхней половины многоэтажек несколько суток не получают водопроводную воду по графику из-за низкого давления в сети.

Напомним, нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практические не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды. По данным оккупационной администрации полуострова, водохранилища заполнены в несколько раз ниже плановой нормы. Поэтому местные "власти" приняли решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке на оккупированном Россией Крымском полуострове вводятся ограничительные меры подачи воды.