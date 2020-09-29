В Запорожской области 15-летний водитель устроил смертельное ДТП: трое погибших

Подросток не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

В понедельник, 28 сентября, около 19:00 в Запорожской области в городе Пологи произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Об этом сообщают в областном управлении Национальной полиции.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что водитель Chery 2004 года рождения двигался по улице Магистральной, не справился с управлением и выехал на обочину. В результате автомобиль перевернулся. В полиции уточнили, что водителю 15 лет.

В результате автотрагедии пассажир 2005 года рождения и мужчина от полученных травм погибли на месте, еще один мужчина 1981 года рождения скончался в карете скорой помощи.

Водитель и пассажир 2004 года рождения с различными травмами госпитализированы.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Бориспольском районе на трассе Киев-Харьков в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло крупное ДТП, в котором 5 человек погибли и 20 пострадали, 15 из них были госпитализированы. Позже еще один человек скончался в больнице.

15 сентября под Хмельницким произошла авария с участием автомобиля Tesla и автобуса ПАЗ, в результате чего пострадали восемь человек – водитель Tesla и семь пассажиров.

А 19 сентября в селе Недобоевцы (Черновицкая область) произошла авария: легковой автомобиль врезался в пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погиб человек, еще 12 получили различные травмы.