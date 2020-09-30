Статистика коронавируса в Киеве на 30 сентября: в столице уменьшилось количество заболевших и увеличилось число выздоровевших

За минувшие сутки от болезни в Киеве скончались 8 человек.

За прошедшие сутки в Киеве несколько уменьшилось количество заболевших коронавирусом по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! В столице несколько уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирус. За минувшие сутки обнаружили 219 больных", – говорится в сообщении.

В понедельник, 28 сентября коронавирус диагностировали у 328 человек.

За минувшие сутки от болезни в Киеве скончались 8 человек.

За все время в столице зарегистрировано 22 778 случаев заражения и 381 смерть из-за коронавируса.

Увеличилось также число киевлян преодолевших болезнь. Выздоровели за минувшие сутки 157 человека. Всего коронавирус преодолели 6 710 жителей Киева.

Среди заболевших на 30 сентября:

108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет;

11 девочек в возрасте от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет.

Также заболели 10 медиков.

В больницы Киева попали 33 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком (37), Днепровском (35) а также Деснянском районе (29).

Отметим, по состоянию на среду, 30 сентября, в Украине заболели коронавирусом 4 027 человек, что является антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее – 3 627).