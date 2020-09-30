В Одесской области возле национального природного парка Тузловские лиманы возник пылевой вихрь. Это природное явление в англоязычних странах также называют "пылевой дьявол" (dust devil. – ред.). Видео стихии опубликовано на странице Velobessarabia в Facebook.

"Застал пыльные вихри на территории Тузловских лиманов, это мыс и коса разделяющие лиманы Алибей и Шаганы. К сожалению, распахана степь под самые берега. Вот ветер и развлекается. Это явление называется еще пылевой дьявол (dust devil)", – написал автор видео.

Пылевые вихри возникают в жаркую сухую погоду при сильном нагреве земли. Обычно высота вихря составляет 10-20 метров. Вихрь закручивает воздух и поднимает с земли пыль, мелкие камни, сухие остатки растений и тому подобное.

Отметим, 27 сентября между Херсоном и Кривым Рогом образовался мощный торнадо, который пронесся через село Великая Александровка, разрушив различные дома и здания. Стихия частично повредила кровлю 239 частных жилых домов, школу №1 и здание АО "Херсонгаз".

А в июне в Херсонской области сняли на камеру настоящий торнадо в Украине. А в июле курортный город Яремче (Ивано-Франковская область) засыпало градом.