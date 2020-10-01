Россиянин пытался провезти в Украину огнестрельное оружие, спрятанное в детских игрушках, – СБУ
Среди личных вещей гражданина РФ правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) В Закарпатской области задержали гражданина Российской Федерации, который пытался ввезти в Украину два автомата, спрятанных среди детских игрушек.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Во время прохождения таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Во избежание разоблачения иностранец скрыл оружие в детских игрушках", – говорится в сообщении.
Мужчина был задержан правоохранителями. Начато уголовное производство. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.
Напомним, в июле во Львовской области полиция задержала по подозрению в торговле оружием священника, ранее осужденного за подобное преступление.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержании группу преступников в Киеве, которые наладили ремонт устаревшего оружия и занимались его сбытом.
СБУ также сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области, который, по данным следствия, занимался торговлей оружием.