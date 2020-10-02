Пожары в Луганской области: за полностью утраченное жилье выплатят 300 тысяч гривен

Пострадавшие во время масштабных пожаров в Луганской области получат компенсацию за полностью утраченное жилье в размере 300 000 гривен, семьи погибших – 200 000 гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания в ходе рабочей поездки в Северодонецк, пишет Интерфакс-Украина.

"И в прошлый, и в этот раз стратегия государства остается аналогичной. Сумма средств из резервного фонда будет выделена непосредственно, когда будет возможность посчитать убытки", – сказал он.

В частности, по словам Шмыгаля, пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 000 гривен, 50 000 гривен – на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 000 – возмещение потерь. Семьям погибших в результате пожаров выдадут по 200 000 гривен.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.