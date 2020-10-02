Пожары на Луганщине локализированы, пострадали до 400 домов, – Шмыгаль

В рамках уголовных производств рассматривается несколько версий причин пожаров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабные пожары в Луганской локализовано и населенным пунктам уже ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"От пожаров на Луганщине пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", – сказал Денис Шмыгаль.

По словам Сергея Ярового, в рамках уголовных производств рассматривается несколько версий причин пожаров.

"О причинах пожаров следствие, среди прочих, рассматривает следующие версии: поджоги, преступная деятельность, а также специфические последствия сильного ветра и отсутствие дождя в течение 4 месяцев", – говорит он.

На месте пожаров продолжают работать более 2500 человек и авиация ГСЧС – 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС. С начала тушения пожаров было осуществлено 113 сбросов (382 тонн воды).

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.