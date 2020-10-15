В Киеве на Позняках в одной из квартир дома, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Хозяина квартиры задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что днем 14 октября во время проведения работ по возврату имущества жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяли пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, скорее всего, со взрывоопасным веществом.

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Фото: kyivcity.gov.ua

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Изъятое оружие, боеприпасы и емкости передали в полицию для проведения следственных действий.

Напомним, 21 июня в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв газа, погибли пять человек.

Семьи пострадавших получили сертификаты на квартиры в ЖК "Кришталеви джерела", "Лисова казка" и "Днепровский".

Городские власти выделили выделили 20 млн грн жителям дома, где произошел взрыв. На демонтаж здания после взрыва на Позняках потратят 14 млн грн.