"Луцкого террориста" Максима Плохого отправили в психбольницу
Суд решил поместить Кривоша в условия, которые исключат его опасность для окружающих.
Луцкий горрайонный суд Волынской области отправил в психиатрическую больницу террориста, захватившего автобус с пасскажирами Максима Кривоша (Плохого). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
В начале ноября суд рассмотрел ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Кривоша. Предыдущая амбулаторная экспертиза нашла расстройства психики. Для квалификации диагноза необходимы дополнительные обследования террориста.
Суд решил отправить Кривоша в Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих. В течение двух месяцев ему проведут экспертизу.
Адвокаты Кривоша не согласны с таким решением суда и подали апелляцию, но суд ее отклонил.
Напомним, Максим Кривош (утром 21 июля захватил в Луцке рейсовый автобус, а уже к вечеру - сдался правоохранителям. 13 пассажиров автобуса более 10-ти часов находились в заложниках находились, однако в результате никто из них не пострадал.
Многие украинцы выразили сомнения, что террорист в Луцке был настоящим, а теракт не был спланированной акцией.