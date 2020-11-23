"Луцкого террориста" Максима Плохого отправили в психбольницу

Суд решил поместить Кривоша в условия, которые исключат его опасность для окружающих.

Луцкий горрайонный суд Волынской области отправил в психиатрическую больницу террориста, захватившего автобус с пасскажирами Максима Кривоша (Плохого). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

В начале ноября суд рассмотрел ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Кривоша. Предыдущая амбулаторная экспертиза нашла расстройства психики. Для квалификации диагноза необходимы дополнительные обследования террориста.

Суд решил отправить Кривоша в Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих. В течение двух месяцев ему проведут экспертизу.

Адвокаты Кривоша не согласны с таким решением суда и подали апелляцию, но суд ее отклонил.

Напомним, Максим Кривош (утром 21 июля захватил в Луцке рейсовый автобус, а уже к вечеру - сдался правоохранителям. 13 пассажиров автобуса более 10-ти часов находились в заложниках находились, однако в результате никто из них не пострадал.

Многие украинцы выразили сомнения, что террорист в Луцке был настоящим, а теракт не был спланированной акцией.